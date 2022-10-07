Ракурсhttps://racurs.ua/
«Нафтогаз» критикует решение начать отопительный сезон в Киеве
«Нафтогаз» критикует решение начать отопительный сезон в Киевеhttps://racurs.ua/n175533-naftogaz-kritikuet-reshenie-nachat-otopitelnyy-sezon-v-kieve.htmlРакурс
Опалювальний сезон у Києві стартував у п’ятницю. Водночас голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко розкритикував рішення почати опалювальний сезон у Києві. Таким чином він відреагував на повідомлення мера столиці Віталія Кличка, який анонсував початок опалювального сезону для закладів соціальної сфери в місті (лікарень, шкіл, дитячих садків).
Кличко уточнив, що об'єкти підключатимуть до тепла індивідуально — за заявками їхніх керівників.
У Києві тепла і сонячна погода. Вдень до +19. Європейські країни обмежують споживання природного газу, політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада, фотографуються у теплих светрах, щоб показати, що не включають опалення. І тут читаєш повідомлення, що Київ починає опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ соціальної сфери. Тільки початок жовтня, а місцеві органи влади в українських містах приймають рішення, щоб тепловики вже включали опалення, — вказав Вітренко.
.