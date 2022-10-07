«Нафтогаз» критикує рішення почати опалювальний сезон у Києві

https://racurs.ua/ua/n175533-naftogaz-krytykuie-rishennya-pochaty-opaluvalnyy-sezon-u-kyievi.html

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Опалювальний сезон у Києві стартував у п’ятницю. Водночас голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко розкритикував рішення почати опалювальний сезон у Києві. Таким чином він відреагував на повідомлення мера столиці Віталія Кличка, який анонсував початок опалювального сезону для закладів соціальної сфери в місті (лікарень, шкіл, дитячих садків).

Кличко уточнив, що об'єкти підключатимуть до тепла індивідуально — за заявками їхніх керівників.