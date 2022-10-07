Возможность повторной атаки рф на Киев оценил командующий Объединенными силами

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Повторний наступ армії воєнних злочинців росії на Київ вважає можливим командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. На його думку, для формування таких сил окупантам знадобилося б два-три місяці.

Про це Наєв розповів в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про ймовірність повторний наступу росіян на Київ.

Він можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу… Щоб створити відповідні сили і ми це відчули, необхідно два-три місяці, — вказав Наєв.

Водночас український військовий зазначив, що столиця України нині захищена краще, аніж до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Наєв також висловив думку, що білорусь може вступити у війну в Україні, «коли отримає відповідну команду від росії».

Якщо будуть зміни обстановки у противника, ми змінимо відповідно і свій склад сил, — запевнив командувач Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 4 серпня Наєв також зазначав, що росіяни вдруге не пройдуть на Київському напрямку, оскільки Збройні сили набагато краще готові до можливого наступу.