путин сменил командующего российских войск в Украине. Фото: РБК

https://racurs.ua/n175563-putin-smenil-komanduuschego-rossiyskih-voysk-v-ukraine.html

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Командувачем об'єднаного угруповання російських військ в Україні призначили сергія суровікіна.

Раніше цей військовий обіймав посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил рф. На цій посаді окупант перебував із 31 жовтня 2017 року. Ця особа свого часу брала участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції росіян у Сирії. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ із посилання на міністерство оборони рф.

Зазначається, що ворожими військами в Україні командував керував генерал олександр дворніков, але в липні його було звільнено. Після цього командував Південним військовим округом генерал-полковник геннадій жидко. А суровікін відповідав безпосередньо за зону бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, фахівці американського Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор володимир путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони сергія шойгу. У кремлі хочуть переклавши на нього провину за поразку у війні. Заразі путін шукає підтримки серед силовиків, намагаючись зміцнити свої позиції.

Джерела: російські ЗМІ