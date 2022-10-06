путін готує підґрунтя для звільнення шойгу, з якого зробить цапа-відбувайла - ISW

https://racurs.ua/ua/n175471-putin-gotuie-pid-runtya-dlya-zvilnennya-shoygu-z-yakogo-zrobyt-capa-vidbuvayla-isw.html

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Інститут вивчення війни стверджує, що російський президент путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони шойгу, переклавши на нього провину за поразку у війні. Наразі глава кремля шукає підтримки серед силовиків, намагаючись зміцнити свої позиції.

Аналітики ISW вважають, що путін утримуватиметься від звільнення шойгу стільки, скільки зможе, щоб продовжувати звинувачувати його у військових невдачах та заручитися підтримкою інших груп, насамперед серед силовиків.

Ознаками бажання перекласти відповідальність на шойгу в ISW вважають те, що путін відстрочив мобілізацію для студентів. Крім того, голова чечні рамзан кадиров повідомив, що путін присвоїв йому звання генерал-полковника. І хоча офіційного підтвердження просування кадирова по службі немає, путін, можливо, прийняв рішення підвищити його в званні, щоб зберегти підтримку, водночас відтіснивши шойгу.

За даними Інституту вивчення війни, після місяця успішних операцій контрнаступ України на півночі Харкова ще не досяг кульмінації і зараз просувається до західної частини Луганської області.

Як повідомляють експерти, ВСУ вже вдалося взяти під контроль Греківку та Макіївку на заході регіону. В ISW зазначають, що «контрнаступи України, що продовжуються, ймовірно, змушують Кремль віддавати пріоритет захисту одного району операцій на шкоду іншому, що потенційно підвищує ймовірність успіху України в обох районах».

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 жовтня повідомляється, що в результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади.

За наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.