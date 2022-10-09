путин усиливает давление на беларусь, чтобы втянуть ее в открытую войну с Украиной - разведка

https://racurs.ua/n175588-putin-usilivaet-davlenie-na-belarus-chtoby-vtyanut-ee-v-otkrytuu-voynu-s-ukrainoy-razvedka.html

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путін продовжує тиснути на лукашенка, щоб схилити того до відкритої війни з Україною. Про це повідомив представник української розвідки.

Наразі, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено шість батальйонів. Це механізовані батальйони, батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Ми бачимо заходи, які проводяться рф для того щоб змусити керівництво білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі путіна й лукашенка, де обговорюється це питання і путін намагається схилити лукашенка до цього рішення, — повідомив 9 довтня представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в ефірі Військового ТБ.

Наскільки довго буде така ситуація, залежатиме від розвитку подій на фронті, вважає представник воєнної розвідки України.