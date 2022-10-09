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путин усиливает давление на беларусь, чтобы втянуть ее в открытую войну с Украиной - разведка
путин усиливает давление на беларусь, чтобы втянуть ее в открытую войну с Украиной — разведкаhttps://racurs.ua/n175588-putin-usilivaet-davlenie-na-belarus-chtoby-vtyanut-ee-v-otkrytuu-voynu-s-ukrainoy-razvedka.htmlРакурс
путін продовжує тиснути на лукашенка, щоб схилити того до відкритої війни з Україною. Про це повідомив представник української розвідки.
Наразі, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено шість батальйонів. Це механізовані батальйони, батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.
Ми бачимо заходи, які проводяться рф для того щоб змусити керівництво білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі путіна й лукашенка, де обговорюється це питання і путін намагається схилити лукашенка до цього рішення, — повідомив 9 довтня представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в ефірі Військового ТБ.
Наскільки довго буде така ситуація, залежатиме від розвитку подій на фронті, вважає представник воєнної розвідки України.
Нагадаємо, увечері 8 жовтня до МЗС білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому вручили дипломатичну ноту. Білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдати удар по території білорусі.
Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану російської федерації зі здійснення провокації та подальшого звинувачення України. Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації. Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН, — відповіли на це в українському МЗС.
Київ вважає, що влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку росії в здійсненні її агресії проти України.
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