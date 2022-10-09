В США прокомментировали пожар на Крымском мосту

https://racurs.ua/n175597-v-ssha-prokommentirovali-pojar-na-krymskom-mostu.html

Ракурс

Білий дім не коментує вибух, який пошкодив Кримський міст.

Нам насправді більше нічого додати до повідомлень про вибух на мосту, — сказав представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Що я можу вам сказати, це те, що путін почав цю війну, і путін міг би закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни, — передає його слова Reuters.

Також він пояснив нещодавні заяви Байдена про можливий ядерний «Армагеддон»: вони не ґрунтувалися на якихось нових даних чи ознаках того, що путін вирішив застосувати ядерну зброю, і Білий дім не бачить безпосередньої загрози.

Нагадаємо, що вранці 8 жовтня на Кримському мосту вибухнула фура, через що на одній із гілок автомобільної частини з Краснодара до Керчі було зруйновано три прольоти. Через вибух загорівся склад із цистернами на залізничній частині мосту. За неофіційними даними, загинули п’ятеро людей.

Вже 8 жовтня автомобільний рух відновили по вцілілій гілці мосту з Керчі до Краснодара. На мосту приблизно добу діяв реверсивний рух однією смугою. На виїзді з Криму виник багатокілометровий затор. Фурам заборонили проїзд мостом, їм організували поромні переправи в Краснодарський край.