Ракетные удары по Украине – куда целится рф (ФОТО, ВИДЕО)

https://racurs.ua/n175612-raketnye-udary-po-ukraine-kuda-celitsya-rf-foto-video.html

Ракурс

росія уранці 10 жовтня випустила 83 ракети по території України, 43 з них збиті силами ППО, повідомив Генштаб ЗСУ.

Ракетних ударів сьогодні вранці зазнали багато українських міст. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Хмельницькому та інших обласних центрах. Мер Львова повідомив, що обстріл викликав перебої з електроенергією та водопостачанням, у місті зупинено роботу ТЕЦ.

Схожа ситуація спостерігається й у Харкові — там унаслідок російських обстрілів також постраждала електростанція. На заході України пошкоджено залізницю.

Приблизно 5 ракет прилетіло у центр Києва. В столиці атаковано перехрестя поблизу будинку колишньої Центральної Ради, де у період визвольних змагань 1917−1920 років проголошувалися найважливіші рішення уряду УНР, а також офісний центр.

Прильоти в трьох районах Київської області — удари здійснені по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі — люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей. В області працювала ППО, були повідомлення про 5 збитих російських ракет.

В Івано-Франківській області також були удари по обʼєктах критичної інфраструктури. Більше інформації згодом.

На Рівненщині також лунали вибухи. Міський голова Третяк повідомив, що працює ППО.

У Хмельницькому від ракетних ударів відсутнє світло, вода та призупинено роботу електротранспорту. Про це повідомив мер міста Олександр Сімчишин.

Над Бучанською міською територіальною громадою збито шість ракет. Уражень інфраструктури немає, як і жертв.

Дві ракети збили між селом Здвижівка та селищем Бородянка (залишки ракет впали в лісі), а ще чотири поблизу сіл Синяк та Гаврилівка (залишки впали в ліс).

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що з Чорного моря росіяни запустили ракети «Калібр».

В Одеській області збили три ракети та пʼять дронів-камікадзе.

У Києві наразі відомо про 5 загиблих та 12 поранених.

Мер Львова повідомив про вибухи на критичній інфраструктурі. Частина міста без електроенергії, третина світлофорів не працює. Тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ, тому гарячої води також немає.В Україні станом на 11.00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах і Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв’язком, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Скляний міст Кличка не постраждав внаслідок ракетного удару. Уранці на Володимирський узвіз прилетіла російська ракета. Влучання відбулося біля пішохідно-велосипедного мосту. Сам міст вцілів, є лише незначні пошкодження.

На місці влучання утворилася воронка.

Військові розповіли, що ракетні удари по містах України завдавалися з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода. 17 дронів-камікадзе атакували українські об'єкти з окупованого Криму і білорусі.

Росія в атаці 10 жовтня задіяла високоточні ракети Х-101, Х-555 — їх запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону — а також ракети «Калібр» із Чорного моря, «Іскандер», С-300 та «Торнадо».

До п’ятниці, 14 жовтня, усі школи України переходять на дистанційну форму навчання, повідомило Міністерство освіти.

Президент Зеленський у розпал атаки на країну звернувся до громадян.