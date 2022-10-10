ВСУ сбили 13 иранских дронов-камикадзе и Су-25

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Друга «велика» повітряна тривога по обіді 10 жовтня передусім оголошена через іранські дронів-камікадзе Shahed-136, які атакують Київ та північні області України з напрямку курської області рф та білорусі.

Дев’ять цих «Шахедів» знищили сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування «Центр».

У Командуванні Повітряних сил розповіли, що також окупанти атакували цими дронами і схід України. Зенітниками повітряного командування «Схід» знищено ще чотири Shahed-136.

Ввечері над Канівщиною на Черкащині ППО збила два безпілотника. Попередньо, люди не постраждали, повідомив керівник ОВА Табурець.

Також під час повітряної тривоги у Черкаському районі збили ракету. Одна людина травмувалася, пошкоджено близько двадцяти будинків.

Міноборони України повідомило 10 жовтня, що о 14.30 на Херсонщині підрозділ зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збив російський штурмовик Су-25.

Крім того, у понеділок в Ростовській області впав військовий літак СУ-25, який здійснював бойовий виліт.