Дроны-камикадзе атаковали ТЭС на Винничине — детали

https://racurs.ua/n175647-drony-kamikadze-atakovali-tes-na-vinnichine-detali.html

Ракурс

Армія росії вранці 11 жовтня іранськими дронами-каміказе атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Відомо, що для атаки російські окупанти використали два дрони Shahed-136 іранського виробництва.

У Вінницькій області є влучання. Усі служби працюють. Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги! — написав Борзов.

Нагадаємо, 10 жовтня вибухи лунали у 15 областях України. За останніми даними ДСНС, внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 97 поранені або травмовані. Окупанти поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У восьми регіонах виникли проблеми з водопостачанням. Масовані ракетні обстріли призвели й до перебоїв з інтернетом та зв’язком. «Укренерго» попередило про можливі віялові відключення електроенергії в Україні упродовж наступних кількох днів для балансування енергосистеми.