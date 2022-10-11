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Веерные отключения в Киеве продлятся до четырех часов — график — отключение электроэнергии
Веерные отключения в Киеве продлятся до четырех часов — графикhttps://racurs.ua/n175649-veernye-otklucheniya-v-kieve-prodlyatsya-do-chetyreh-chasov-grafik.htmlРакурс
Віялові відключення електроенергії тимчасово запроваджують у Київській області. Без електропостачання громадянам доведеться побути до чотирьох годин. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що з 11 жовтня компанія «ДТЕК Київські електромережі» на щоденній основі заздалегідь оприлюднюватиме ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.
Очікується, що тривалість відключень не перевищуватиме чотири години, — додали в Київській ОВА.
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