Веерные отключения в Киеве продлятся до четырех часов — график — отключение электроэнергии

https://racurs.ua/n175649-veernye-otklucheniya-v-kieve-prodlyatsya-do-chetyreh-chasov-grafik.html

Ракурс

Віялові відключення електроенергії тимчасово запроваджують у Київській області. Без електропостачання громадянам доведеться побути до чотирьох годин. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що з 11 жовтня компанія «ДТЕК Київські електромережі» на щоденній основі заздалегідь оприлюднюватиме ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.