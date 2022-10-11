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Ракурс
Веерные отключения в Киеве продлятся до четырех часов — график — отключение электроэнергии

Веерные отключения в Киеве продлятся до четырех часов — график

11 окт 2022, 11:35
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Віялові відключення електроенергії тимчасово запроваджують у Київській області. Без електропостачання громадянам доведеться побути до чотирьох годин. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.





Зазначається, що з 11 жовтня компанія «ДТЕК Київські електромережі» на щоденній основі заздалегідь оприлюднюватиме ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

Очікується, що тривалість відключень не перевищуватиме чотири години, — додали в Київській ОВА.

Источник: Ракурс


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