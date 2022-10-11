Віялові відключення у Києві триватимуть до чотирьох годин — графік

https://racurs.ua/ua/n175649-viyalovi-vidkluchennya-u-kyievi-tryvatymut-do-chotyroh-godyn-grafik.html

Ракурс

Віялові відключення електроенергії тимчасово запроваджують у Київській області. Без електропостачання громадянам доведеться побути до чотирьох годин. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що з 11 жовтня компанія «ДТЕК Київські електромережі» на щоденній основі заздалегідь оприлюднюватиме ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.