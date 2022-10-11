Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вырву от ракеты залатали за ночь - мэр Днепра показал силу ярости украинцев

Вырву от ракеты залатали за ночь — мэр Днепра показал силу ярости украинцев (ФОТО)

11 окт 2022, 12:15
999

Вирву на дорозі від ракетного удару по Дніпру вдалося залатати за ніч. Таким чином мер Дніпра Борис Філатов показав, наскільки сильними є лють і незламність українців.





Шматок дороги у місті знищила російська ракета 10 жовтня.

Вчора і сьогодні. Ми всю ніч працювали, зціпивши зуби. Комунікації, дорожнє покриття і знаки, контактна мережа, дерева. Нехай подавляться, падлюки, — вказав мер Дніпра.

Він також оприлюднив дві фотографії — на одній зображена величезна вирва від ракети. Інша світлина датована 11 жовтня — на ній відновлена дорога.

Ми все відновимо і все відбудуємо. Але наша ненависть житиме століттями, — підсумував Філатов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...
Новости партнеров