Вирву від ракети залатали за ніч - мер Дніпра показав силу люті українців

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Ракурс

Вирву на дорозі від ракетного удару по Дніпру вдалося залатати за ніч. Таким чином мер Дніпра Борис Філатов показав, наскільки сильними є лють і незламність українців.

Шматок дороги у місті знищила російська ракета 10 жовтня.

Вчора і сьогодні. Ми всю ніч працювали, зціпивши зуби. Комунікації, дорожнє покриття і знаки, контактна мережа, дерева. Нехай подавляться, падлюки, — вказав мер Дніпра.

Він також оприлюднив дві фотографії — на одній зображена величезна вирва від ракети. Інша світлина датована 11 жовтня — на ній відновлена дорога.