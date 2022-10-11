Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вирву від ракети залатали за ніч - мер Дніпра показав силу люті українців

Вирву від ракети залатали за ніч — мер Дніпра показав силу люті українців (ФОТО)

11 жов 2022, 12:15
999

Вирву на дорозі від ракетного удару по Дніпру вдалося залатати за ніч. Таким чином мер Дніпра Борис Філатов показав, наскільки сильними є лють і незламність українців.





Шматок дороги у місті знищила російська ракета 10 жовтня.

Вчора і сьогодні. Ми всю ніч працювали, зціпивши зуби. Комунікації, дорожнє покриття і знаки, контактна мережа, дерева. Нехай подавляться, падлюки, — вказав мер Дніпра.

Він також оприлюднив дві фотографії — на одній зображена величезна вирва від ракети. Інша світлина датована 11 жовтня — на ній відновлена дорога.

Ми все відновимо і все відбудуємо. Але наша ненависть житиме століттями, — підсумував Філатов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів