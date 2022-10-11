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Тіла 62 захисників України повернули додому – серед них є воїни з Оленівки

Тіла 62 захисників України повернули додому — серед них є воїни з Оленівки

11 жов 2022, 11:50
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Україна повернула додому тіла 62 загиблих військовослужбовців, зокрема й воїнів, яких воєнні злочинці росії замордували та вбили в катівні тимчасово окупованої Оленівки.





За словами Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка, переговори з країною-терористом були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки.

Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям! — додав Котенко, інформує 11 жовтня Мінінтеграції.

Джерело: Ракурс


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