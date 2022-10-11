Тела 62 защитников Украины вернули домой – среди них есть воины из Оленовки

https://racurs.ua/n175652-tela-62-zaschitnikov-ukrainy-vernuli-domoy-sredi-nih-est-voiny-iz-olenovki.html

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Україна повернула додому тіла 62 загиблих військовослужбовців, зокрема й воїнів, яких воєнні злочинці росії замордували та вбили в катівні тимчасово окупованої Оленівки.

За словами Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка, переговори з країною-терористом були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки.