Пыточная, обустроенная рашистами неподалеку от Святогорской Лавры, фото: СБУ

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Ракурс

У місті Святогірську Донецької області, звільненому від російської окупації, виявили місце незаконного утримання людей, облаштоване рашистами в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври.

Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України, — зазначають у спецслужбі.

Під час огляду місця було виявлено предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі здійснюється комплекс слідчо-оперативних заходів, зокрема встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 і ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Рашисти окупували Святогірськ 7 червня. 12 вересня місто було звільнене в результаті контрнаступу ЗСУ.