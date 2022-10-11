Четыре ТЭЦ уничтожили рашисты во Львовской области за два дня

Российские захватчики нанесли многочисленные ракетные удары по Львовской области, фото: БЖ

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На Львівщині в результаті влаштованих росіянами 10 та 11 жовтня ракетних обстрілів знищені чотири теплоелектростанції, які не лише забезпечували область, а й експортували енергію.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє агентство «Укрінформ».

Чиновник зазначає, що основний удар російськими ракетами завдавався по енергетичній інфраструктурі.

Уражено чотири станції «Укренерго», які були обстріляні вчора, а сьогодні дві з них зазнали повторних атак. Якщо відверто, то з них нічого не лишилося. Вони відігравали важливу роль не тільки в забезпеченні електрики на Львівську область, а також на експорт за кордон, — наголошує Козицький.

Він зазначив, що 10 жовтня 1 тис. 40 населених пунктів було без електрики, водопостачання, були перебої з інтернетом і мобільним зв’язком. На ранок 11 жовтня понад 95% області знову підключили до енергопостачання.

Внаслідок повторних ударів, під час яких три російські ракети досягли цілі, відновлені зв’язки були знову розірвані, а самі станції знищені, зазначає Козицький. Наразі 30% Львова знову без світла.

Джерело: «Укрінформ»