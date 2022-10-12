Украинская разведка ответила на обвинение россии в организации диверсии на Крымском мосту

https://racurs.ua/n175685-ukrainskaya-razvedka-otvetila-na-obvinenie-rossii-v-organizacii-diversii-na-krymskom-mostu.html

Ракурс

Українська розвідка відповіла на звинувачення фсб рф в організації диверсії на Кримському мосту.

Вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету — нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують режим путіна, тому ми точно не будемо коментувати їхні заяви. Дивно, що в районі Кримського мосту не виявлено жодної візитки (Яроша — «Ракурс»), — розповів «Суспільному» представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов.

Нагадаємо, уранці 12 жовтня фсб рф повідомила, що в рамках кримінальної справи про вибух на Кримському мосту затримано п’ятьох громадян росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють в участі у підготовці злочину.

Російські силовики буцімто встановили, що «організатором теракту на Кримському мості було Головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура».

У відомстві додали, що слідчі встановили 12 осіб, яких підозрюють у причетності до того, що сталося.

Слідство в рф вважає, що вибуховий пристрій, який спрацював на мосту, був захований у рулонах із будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22,7 т. За даними ФСБ, на початку серпня бомбу відправили з Одеси до Болгарії, звідти — до Вірменії, Грузії та потім до росії.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула фура, через що одна з гілок автомобільної частини мосту частково зруйнувалася, а на залізничній частині спалахнув склад із цистернами.

У мережі розкритикували намальований фсб рентген вантажівки, яка начебто підірвала Кримський міст.

Користувачі зауважили, що на рентгені немає ні запаски, яку видно на кадрах із відеоспостереження, а ще кудись зникла вісь вантажівки.