Наев - Украина следит за событиями в беларуси и готова к наступлению

https://racurs.ua/n175726-naev-ukraina-sledit-za-sobytiyami-v-belarusi-i-gotova-k-nastupleniu.html

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Війна росії проти України триває. Водночас на тлі повідомлень про те, що кремль схиляє режим самопроголошеного диктатора олександра лукашенка до участі у війні, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що Україна постійно стежить за тим, що відбувається у сусідній країні. Станом на зараз ЗСУ готові до можливого нового наступу з території білорусі.

Наєв в ефірі національного марафону новин пояснив, що рівень військових загроз вимірюється відповідною чисельністю, складом військ і їх бойовим потенціалом. Накопичення відповідних сил і засобів росії спільно зі збройними силами білорусі створюватиме загрозу повторного наступу у північній оперативній зоні, зокрема, на місто Київ.

Але рівень цих військових загроз постій вимірюється нашими партнерами, зазначена інформація своєчасно нам надається, і ми як професійні військові так само реагуємо на зростання рівня цієї військової загрози — вживаємо заходів, щоб наші війська були у відповідній чисельності з необхідним озброєнням, військовою технікою і необхідним більш високим бойовим потенціалом. Ми до наступу з боку республіки білорусь станом на зараз готові, — вказав Наєв.

Він зазначив, що ті війська, які накопичуються на території білорусі, підвищуватимуть їхню ступінь готовності і агресивності по відношенню до України. Відповідно військове командування також нарощуватиме і українські сили та засоби.

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант додав, що на території білорусі постійно перебувають до тисячі російських солдат, шість літаків, чотири «Іскандери» та 12 ЗРК С-400.

На території білорусі проводяться заходи з підготовки аеродромної мережі, а також інфраструктури для розгортання на їх базі сил рф, — підсумував Наєв.

Розрахунковий час прибуття нових російських військ на білоруські полігони — 18−20 жовтня.