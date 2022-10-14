В Белгородской области россии приостановили движение поездов из-за сбитых ракет (ФОТО)

https://racurs.ua/n175749-v-belgorodskoy-oblasti-rossii-priostanovili-dvijenie-poezdov-iz-za-sbityh-raket-foto.html

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У Новооскольському окрузі Білгородської області росії через уламки ракет, що впали, тимчасово призупинено рух поїздів.

За словами губернатора регіону В’ячеслава Гладкова, вранці 14 жовтня системи ППО нібито збили кілька ракет у районі Нового Осколу. Уламки впали біля залізниці, пошкодивши лінії електропередач.

За останню добу в цьому регіоні рф сталася низка інцидентів, які місцева влада пов’язала з атаками з боку України.

Вдень 13 жовтня В’ячеслав Гладков повідомив, що ЗСУ обстріляли Білгород, внаслідок чого впала частина даху 16-поверхового житлового будинку. Українські блогери писали, що йшлося про падіння російською ракети, якою воєнні злочинці росії намагалися завдати удару по Харкову. Проте одна з ракет вдарила по житловому будинку в Бєлгороді. Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки.

Крім того, за даними губернатора Бєлгородської області, ЗСУ нібито обстріляли митний пункт пропуску у Шебекіному, а також село Червоне Шебекинського міського округу. Увечері 13 жовтня у селищі Жовтневий внаслідок обстрілу було підірвано склад із боєприпасами.