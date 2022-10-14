Ликвидация на скорую руку мобилизованных россиян вызвала новую волну критики военного командования рф

https://racurs.ua/n175748-likvidaciya-na-skoruu-ruku-mobilizovannyh-rossiyan-vyzvala-novuu-volnu-kritiki-voennogo.html

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Повідомлення, що поширилися в російському суспільстві про те, що погано підготовлені мобілізовані почали гинути на війні в Україні, викликали нову хвилю критики військового командування рф.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснюють, що такі повідомлення змусили багатьох у росії визнати, що реальна кількість загиблих та поранених серед мобілізованих вища через відсутність обіцяної підготовки, обладнання, згуртованості та випадків неправомірної мобілізації.

Крім того, мобілізаційні структури у росії продовжують зіштовхуватися з бюрократичними проблемами, які ще більше підірвати боєздатність військовослужбовців. Як стверджують військові блогери, російське міноборони не створило належних умов для інтеграції та моніторингу розгортання мобілізованих на фронтах.

За їхніми словами, військові частини розосереджують мобілізованих за різними підрозділами, не ведучи при цьому належного обліку місць їхньої дислокації на фронтах. Через це сім’ї призовників постійно скаржаться на військове керівництво.

Крім того, військові чиновники й далі продовжують направляти чоловіків із військовим досвідом до підрозділів, які не відповідають їхній кваліфікації. Як пише ISW з посиланням на одного з військових блогерів, у такій ситуації матері та дружини мобілізованих створюватимуть правозахисні групи, які «розірвуть росію зсередини».