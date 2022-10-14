Кремль «успокаивает» своих адептов ракетными ударами по Украине - ISW

https://racurs.ua/n175750-kreml-uspokaivaet-svoih-adeptov-raketnymi-udarami-po-ukraine-isw.html

Ракурс

Кремль продовжує намагатися відвернути увагу від мобілізації та військових невдач, у тому числі завдаючи ракетних ударів по Україні.

Про це пише 14 жовтня у своєму щоденному звіті Інститут вивчення війни. Крім того, ISW припускає, що погіршення морального стану, дисципліни та боєздатності російських військ у зоні бойових дій в Україні може призвести навіть до тимчасового припинення наступальних дій на окремих напрямках.

Це ще більше ускладнить спроби росії захопити додаткові території та сприятиме подальшому погіршенню морального стану та загальному виснаженню військового потенціалу.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що погана підготовка солдатів спричинили критику на адресу військового командування. Військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вища через відсутність підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації. Також вони прогнозують, що до кінця зими армія росії втратить 10 тис. мобілізованих.