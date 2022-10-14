Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кремль «успокаивает» своих адептов ракетными ударами по Украине - ISW

Кремль «успокаивает» своих адептов ракетными ударами по Украине — ISW

14 окт 2022, 09:11
999

Кремль продовжує намагатися відвернути увагу від мобілізації та військових невдач, у тому числі завдаючи ракетних ударів по Україні.





Про це пише 14 жовтня у своєму щоденному звіті Інститут вивчення війни. Крім того, ISW припускає, що погіршення морального стану, дисципліни та боєздатності російських військ у зоні бойових дій в Україні може призвести навіть до тимчасового припинення наступальних дій на окремих напрямках.

Це ще більше ускладнить спроби росії захопити додаткові території та сприятиме подальшому погіршенню морального стану та загальному виснаженню військового потенціалу.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що погана підготовка солдатів спричинили критику на адресу військового командування. Військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вища через відсутність підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації. Також вони прогнозують, що до кінця зими армія росії втратить 10 тис. мобілізованих.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров