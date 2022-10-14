Зеленский и Залужный вошли в топ-10 великих украинцев

https://racurs.ua/n175753-zelenskiy-i-zalujnyy-voshli-v-top-10-velikih-ukraincev.html

Ракурс

Такі часи, що в списку найвидатніших українців поряд з Тарасом Шевченком, Лесею Українкою та Богданом Хмельницьким стоять прізвища Володимира Зеленського та Валерія Залужного.

Про це йдеться у соцопитуванні групи «Рейтинг». Респонденти, не отримуючи жодних списків чи підказок, називали імена відомих особистостей, котрих вони вважають достойними цього рейтингу.