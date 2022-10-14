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Зеленський і Залужний увійшли до топ-10 найвидатніших українців
Зеленський і Залужний увійшли до топ-10 найвидатніших українцівhttps://racurs.ua/ua/n175753-zelenskyy-i-zalujnyy-uviyshly-do-top-10-nayvydatnishyh-ukrayinciv.htmlРакурс
Такі часи, що в списку найвидатніших українців поряд з Тарасом Шевченком, Лесею Українкою та Богданом Хмельницьким стоять прізвища Володимира Зеленського та Валерія Залужного.
Про це йдеться у соцопитуванні групи «Рейтинг». Респонденти, не отримуючи жодних списків чи підказок, називали імена відомих особистостей, котрих вони вважають достойними цього рейтингу.
Лідером рейтингу «Народний ТОП» вчергове став Тарас Шевченко (63,9%). До першої п’ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%). Також в десятці «Народного ТОПу» Михайло Грушевський (11,6%), Iван Франко (10,1%), Iван Мазепа (8,8%), В’ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%).
До другої десятки увійшли Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%).
В третій десятці: Роман Шухевич (1,7%), Леонід Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Іван Котляревський (1,4%), Ліна Костенко (1,3%), Ігор Сікорський (1,2%), Петро Порошенко (1,2%), Михайло Коцюбинський (1,1%), Микола Амосов (0,9%) та Павло Скоропадський (0,9%).
Всього респонденти вказали 148 імен. Разом з тим близько 8% опитаних не змогли назвати (згадати) жодного видатного українця.
«Рейтинг» провів своє дослідження серед громадян України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. З 8 до 9 жовтня було опитано 1 тис. респондентів.
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