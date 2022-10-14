Конгрес викликав Трампа для надання свідчень про штурм Капітолія

https://racurs.ua/ua/n175752-kongres-vyklykav-trampa-dlya-nadannya-svidchen-pro-shturm-kapitoliya.html

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Комітет Палати представників Конгресу США, який розслідує штурм Капітолія у січні 2021 року, вирішив викликати екс-президента Дональда Трампа для надання свідчень.

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував рішення спеціального комітету палати представників Конгресу США, пише Reuters.

Чергове засідання Комітету відбулося 13 жовтня. Усі семеро демократів та двоє республіканців, які входять до складу Спеціального комітету з розслідування подій 6 січня 2021 року, одноголосно підтримали видачу Трампу повістки з вимогою надати документи та дати свідчення під присягою у зв’язку зі штурмом Капітолія.

Він має понести відповідальність. Він має відповісти за свої дії. Він повинен відповісти за тих поліцейських, які ризикували своїм життям та здоров’ям, щоб захистити нашу демократію. Він повинен відповісти перед тими мільйонами американців, голоси яких він хотів проігнорувати, щоб залишитися при владі, — заявив голова спецкомітету, демократ Бенні Томпсон.

Трамп засудив рішення комітету, назвавши його «повною нісенітницею».

Чому комітет, який ніхто не обирав, не попросив мене дати свідчення кілька місяців тому? Чому вони чекали до останнього, до закінчення своєї зустрічі? Тому що цей комітет — повна нісенітниця, він тільки ще більше розділив нашу країну, — написав політик у своїй соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до будівлі Конгресу США, де проходило засідання щодо затвердження результатів президентських виборів. Вони прорвалися через оточення, захопили Капітолій та зірвали засідання.

Протестувальників вдалося вигнати з будівлі за кілька годин. В ході зіткнень загинули п’ятеро людей. Згодом учасники заворушень отримали реальні терміни ув’язнення.