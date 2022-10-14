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Ракурс
Розвідка Британії припускає захоплення росіянами двох населених пунктів на південь від Бахмута

Розвідка Британії припускає захоплення росіянами двох населених пунктів на південь від Бахмута (КАРТА)

14 жов 2022, 09:44
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За останні три дні російські сили здійснили тактичне просування до центру міста Бахмут Донецької області.





Підрозділи так званого 2 армійського корпусу (так званого проросійського ополчення Луганської області), ймовірно, просунулися до сіл Опитне та Іванград на південь від міста, повідомляється у звіті Міністерства оборони Великої Британії 14 жовтня.

Бойові дії на сході України станом на 13 жовтня, карта - ISW

Розвідка Лондона відзначає, що з початку липня регулярними російськими або сепаратистськими силами було захоплено кілька населених пунктів.

Британці пишуть, що сили, очолювані приватною військовою компанією «Вагнера», досягли певних локальних успіхів на Донбасі — найманці продовжують активно брати участь у бойових діях поблизу Бахмута.

Бойові дії біля Бахмута станом на 13 жовтня, карта - ISW

росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як попередню операцію до наступу на міський район Краматорськ-Слов'янськ, який є найбільшим населеним пунктом Донецької області, що контролює Україна.

Армія рф дуже повільно просувається вперед. Загальний оперативний план підривається тиском України на північний і південний фланги росіян, а також гострою нестачею боєприпасів і живої сили, — пишуть аналітики Міноборони Великої Британії.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що «противник 13 жовтня атакував Терни під Лиманом та Опитне під Бахмутом».

Водночас втрату Іванграда, про яку заявляли росіяни, Генштаб не підтвердив. У фронтовому зведенні вказано, що атаку на нього відбито.

Також противник атакував у районі Бахмута, Відрадівки, Веселого та на Авдіївському напрямку.

Джерело: Ракурс


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