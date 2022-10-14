Разведка Британии предполагает захват россиянами двух населенных пунктов к югу от Бахмута

https://racurs.ua/n175751-razvedka-britanii-predpolagaet-zahvat-rossiyanami-dvuh-naselennyh-punktov-k-ugu-ot-bahmuta-karta.html

Ракурс

За останні три дні російські сили здійснили тактичне просування до центру міста Бахмут Донецької області.

Підрозділи так званого 2 армійського корпусу (так званого проросійського ополчення Луганської області), ймовірно, просунулися до сіл Опитне та Іванград на південь від міста, повідомляється у звіті Міністерства оборони Великої Британії 14 жовтня.

Розвідка Лондона відзначає, що з початку липня регулярними російськими або сепаратистськими силами було захоплено кілька населених пунктів.

Британці пишуть, що сили, очолювані приватною військовою компанією «Вагнера», досягли певних локальних успіхів на Донбасі — найманці продовжують активно брати участь у бойових діях поблизу Бахмута.

росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як попередню операцію до наступу на міський район Краматорськ-Слов'янськ, який є найбільшим населеним пунктом Донецької області, що контролює Україна.

Армія рф дуже повільно просувається вперед. Загальний оперативний план підривається тиском України на північний і південний фланги росіян, а також гострою нестачею боєприпасів і живої сили, — пишуть аналітики Міноборони Великої Британії.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що «противник 13 жовтня атакував Терни під Лиманом та Опитне під Бахмутом».

Водночас втрату Іванграда, про яку заявляли росіяни, Генштаб не підтвердив. У фронтовому зведенні вказано, що атаку на нього відбито.

Також противник атакував у районі Бахмута, Відрадівки, Веселого та на Авдіївському напрямку.