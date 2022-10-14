Десятки оккупантов бежали со своих позиций. Фото:

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Російські військові, які хочуть залишитися живими у війні з Україною, відмовляють воювати.

Так, поблизу окупованої Кремінної в Луганській області 27 солдатів країни-агресора втекли зі своїх позицій. Загарбники відмовилися виконувати накази свого командування. Про це 15 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Facebook.

27 росіян покинули свої позиції поблизу Кремінної, — написав він.

За словами Гайдая, лінію фронту в районі Кремінної намагаються утримати передові підрозділи 488-го мотострілецького полку (в/ч 12721, ППД — місто Клинці, Брянської області) 144-ї мотострілецької дивізії.

Зазначається, що упродовж 11−12 жовтня передові позиції залишили 27 військовослужбовців. Ці солдати склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування. Відомо, що 22 втікачів вже заарештували й кинули до в’язниці. П’ятьох солдатів залякали так, що ті повернулися на позиції.

Нагадаємо, в Службі безпеки України повідомляли, що підрозділи Сил оборони під час контрнаступу на східному фронті взяли в полон велику кількість нещодавно мобілізованих росіян. Виявилося, що частина з цих окупантів встигла «провоювати» лише 12 днів.