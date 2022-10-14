Стало известно, сколько дронов-камикадзе осталось в россии. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/n175766-reznikov-soobschil-skolko-dronov-kamikadze-ostalos-v-rossii.html

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Збройні сили російської федерації має на озброєння близько 300 дронів-камікадзе іранського виробництва.

З огляду на це країна-агресор намагається купити ще декілька тисяч таких безпілотників. Поки не можна прогнозувати, чи закупить росія таку кількість БПЛА в Ірану. Про це 14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив в ефірі телемарафону.

За нашою інформацією, близько 300 одиниць сьогодні. Це цифра, якою оперують російські військові, — зазначив він.

Очільник Міноборони наголосив, що українці повинні бути готові до того, що у росії з’являться нові дрони. А військові тим часом розробляють системи для знищення й придушення таких БПЛА.

Ми розбираємо всі деталі до нюансів, дивимося, які там електронні мізки, і відповідно готуємо системи протидії, — додав Резніков.

Як відомо, іранські дрони-каміказде Shahed-136 важко визначити системам ППО, які зараз є на озброєнні ЗСУ, бо ці безпілотники літають доволі низько. Дальність польоту таких БПЛА становить 1 тис. км, а в носовій частині такий апарат може переносити вибухівку вагою до 50 кг.

Попри це ЗСУ вже навчилися ліквідовувати цю загрозу. Так, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, протиповітряні сили та інші підрозділи української армії збивають до 90% дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, якими росія атакує українські міста.