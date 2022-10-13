ЗСУ збивають до 90% іранських дронів-камікадзе, які запускає росія – РНБО

https://racurs.ua/ua/n175743-zsu-zbyvaut-do-90-iranskyh-droniv-kamikadze-yaki-zapuskaie-rosiya-rnbo.html

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Протиповітряні сили та інші підрозділи української армії збивають до 90% дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, якими росія атакує українські міста. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю «Радіо НВ» 13 жовтня.

Те, що стосується «Шахідів». Так, інколи вони прориваються, але кількість «Шахідів», які збивають наші військові, протиповітряні сили, наші інші підрозділи, які задіяні в цьому процесі, вже сягає 85−90% - залежно від дня. Вони запускають їх багато. Це іранські так звані безпілотні літальні апарати, мають назву камікадзе. Ще раз наголошую, ми навчимося боротися з цими речима, — сказав він.

Данілов додав, що така результативність не повинна дозволяти українцям ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Обов’язково треба ховатися в бомбосховища, обов’язково треба приймати ті чи інші рішення про пересування людей у місця, там, де є абсолютно безпечна ситуація, — наголосив він.

Нагадаємо, росія застосовує іранські дрони-камікадзе Shahed-136, довжиною приблизно три метри та вагою 40−50 кг. Дрон літає на висоті від 60 до 4 тис. м зі швидкістю орієнтовно 180 км/год. Цей безпілотник має гучний двигун, який чути за кілометри. Заявлена дальність дії такого безпілотника — 2,5 тис. км. рф замовила в Ірану 2 тис. 400 дронів Shahed-136, тому українцям варто бути готовими до затяжних повітряних тривог.