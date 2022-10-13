Помер 11-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів будинку в Миколаєві — Кім

https://racurs.ua/ua/n175744-pomer-11-richnyy-hlopchyk-yakogo-distaly-z-pid-zavaliv-budynku-v-mykolaievi-kim.html

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В лікарні Миколаєва помер 11-річний хлопчик, якого після шести годин перебування під завалами багатоповерхового будинку дістали рятувальники. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім ввечері 13 жовтня повідомив, що хлопчика привезли на діаліз до обласної лікарні, але там у дитини зупинилося серце.

Хлопчик, якого дістали, помер. Привезли на діаліз до обласної лікарні і там зупинка серця, — написав він.

Воєнні злочинці росії минулої вночі масовано обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. За словами Кіма, ракети влучили у п’ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика, який шість годин провів під завалами.

У ДСНС додали, що внаслідок влучання снаряду у багатоповерхівку два верхні поверхи зруйновані вщент, решта — під завалами. Тривають пошуки ще семи осіб.