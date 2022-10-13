Застосунок «єППО» створили в Україні для допомоги силам ППО

https://racurs.ua/ua/n175742-zastosunok-ieppo-stvoryly-v-ukrayini-dlya-dopomogy-sylam-ppo.html

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Додаток «єППО», призначений для інформування сил протиповітряної оборони України про ворожі цілі в небі, створила конструкторська група «Технарі».

Тепер кожен українець може долучитися до протиракетної та протиповітряної оборони. Android-версія «єППО» вже доступна для завантаження.

Якщо ви побачили повітряну ціль (крилату ракету чи ворожий дрон), відкрийте «єППО», виберіть тип цілі, направте телефон у напрямку її руху та натисніть червону кнопку, — пояснили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Відмітка доповнить радіолокаційну інформацію, і сили ППО зможуть збити об'єкт.

Розробка програми узгоджена з Оперативним командуванням «Південь» та старшими офіцерами Повітряних сил «Південь».

Невдовзі обіцяють зробити доступною версію для iOS.