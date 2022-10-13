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Приложение «єППО» создали в Украине для помощи силам ПВО
Приложение «єППО» создали в Украине для помощи силам ПВОhttps://racurs.ua/n175742-prilojenie-ieppo-sozdali-v-ukraine-dlya-pomoschi-silam-pvo.htmlРакурс
Додаток «єППО», призначений для інформування сил протиповітряної оборони України про ворожі цілі в небі, створила конструкторська група «Технарі».
Тепер кожен українець може долучитися до протиракетної та протиповітряної оборони. Android-версія «єППО» вже доступна для завантаження.
Якщо ви побачили повітряну ціль (крилату ракету чи ворожий дрон), відкрийте «єППО», виберіть тип цілі, направте телефон у напрямку її руху та натисніть червону кнопку, — пояснили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Відмітка доповнить радіолокаційну інформацію, і сили ППО зможуть збити об'єкт.
Розробка програми узгоджена з Оперативним командуванням «Південь» та старшими офіцерами Повітряних сил «Південь».
Невдовзі обіцяють зробити доступною версію для iOS.
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