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Ракурс
Приложение «єППО» создали в Украине для помощи силам ПВО

Приложение «єППО» создали в Украине для помощи силам ПВО

13 окт 2022, 21:50
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Додаток «єППО», призначений для інформування сил протиповітряної оборони України про ворожі цілі в небі, створила конструкторська група «Технарі».





Тепер кожен українець може долучитися до протиракетної та протиповітряної оборони. Android-версія «єППО» вже доступна для завантаження.

Якщо ви побачили повітряну ціль (крилату ракету чи ворожий дрон), відкрийте «єППО», виберіть тип цілі, направте телефон у напрямку її руху та натисніть червону кнопку, — пояснили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Відмітка доповнить радіолокаційну інформацію, і сили ППО зможуть збити об'єкт.

Розробка програми узгоджена з Оперативним командуванням «Південь» та старшими офіцерами Повітряних сил «Південь».

Невдовзі обіцяють зробити доступною версію для iOS.

Источник: Ракурс


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