Україна дає Червоному Хресту три дні для направлення місії до Оленівки

https://racurs.ua/ua/n175741-ukrayina-daie-chervonomu-hrestu-try-dni-dlya-napravlennya-misiyi-do-olenivky.html

Ракурс

Терміново направити місію «Міжнародному Комітету Червоного Хреста» (МКЧХ) до колонії в тимчасово окупованій Оленівці, де російські воєнні злочинці утримують українських військовополонених, вимагає очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він вимагає від МКЧХ направити місію впродовж трьох днів. Про це 13 жовтня повідомляє сайт Офісу президента.

Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини й щогодини відбуваються жахливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати, — заявив Єрмак.

Представник Зеленського зауважив, що не розуміє, чому до Оленівки досі не прибула місія Червоного Хреста.

Закликаю, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку росії. А ми впевнені, що росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки рф не видасть ці дозволи, — зазначив чиновник.

Єрмак запевнив, що Україна зі свого боку всіляко сприятиме цій місії. В іншому разі Київ застосовуватиме всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, які вийшли із заводу «Азовсталь». Попередньо, внаслідок теракту в Оленівці загинули щонайменше 50 українських полонених.