ЗРК IRIS-T. Фото: dw.com

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Система ППО IRIS-T, яку Україна отримала від Німеччини, вже задіяна на південному напрямку.

Модифікації цієї надсучасної зенітно-ракетної системи, яку передали Україні, у світі ще немає. Про це 14 жовтня спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону.

IRIS-T — хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна, і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами — як NASAMS чи Patriot, — розповів він.

Речник ПС зазначив, що незабаром українські військові отримають від Сполучених Штатів Америки зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Військові упевнені, що з цим комплексом, можливо, буде легше, бо ракети до цих систем ППО є у достатній кількості у США.

Нагадаємо, 14 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що перші установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS прибудуть в Україну вже у жовтні 2022 року. Зараз українські військові вже навчаються користуватися цією системою ППО, яку ЗСУ передають Сполучені Штати Америки.