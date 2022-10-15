Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ получат от США сверхбыстрые ракеты HARM, авто HMMWV и противотанковое оружие
ВСУ получат от США сверхбыстрые ракеты HARM, авто HMMWV и противотанковое оружиеhttps://racurs.ua/n175782-vsu-poluchat-ot-ssha-sverhbystrye-rakety-harm-avto-hmmwv-i-protivotankovoe-orujie.htmlРакурс
Пентагон підтвердив надання Збройним силам України чергового пакету військової допомоги на суму 725 млн дол. Він включатиме, з-поміж іншого, боєприпаси для американських реактивних артилерійських систем HIMARS, медичне обладнання та транспортні засоби.
Міністерство оборони США оприлюднило перелік нового пакету військової допомоги для України:
високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
5 тис. одиниць протитанкової зброї;
500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
понад 200 автомобілів HMMWV;
23 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;
5 тис. артилерійських снарядів RAAM;
стрілецька зброя та понад 2 млн набоїв до неї;
медичне приладдя.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що союзники планують передати Україні боєприпаси й армійські вантажівки Humvee в рамках нового пакету допомоги. Разом з тим, у цей пакет не увійде те, що дало б Україні нові значні можливості, чи протиповітряну оборону. Цей пакет допомоги був розроблений для зміцнення здатності ЗСУ відбивати контрнаступ окупаційних військ росії. Техніка й боєприпаси відправлять за рішенням президента Джо Байдена про скорочення озброєнь. Це дозволить доставити все в Україну найближчими днями після оголошення.
З 24 лютого Вашингтон виділив Україні вже понад 16 млрд дол. допомоги. А з урахуванням нового пакету загальна сума допомоги досягне 17,5 млрд дол.
.