США нададуть ЗСУ надшвидкі ракети HARM, 200 авто HMMWV і протитанкову зброю

https://racurs.ua/ua/n175782-ssha-nadadut-zsu-nadshvydki-rakety-harm-200-avto-hmmwv-i-protytankovu-zbrou.html

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Пентагон підтвердив надання Збройним силам України чергового пакету військової допомоги на суму 725 млн дол. Він включатиме, з-поміж іншого, боєприпаси для американських реактивних артилерійських систем HIMARS, медичне обладнання та транспортні засоби.

Міністерство оборони США оприлюднило перелік нового пакету військової допомоги для України:

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

5 тис. одиниць протитанкової зброї;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

понад 200 автомобілів HMMWV;

23 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;

5 тис. артилерійських снарядів RAAM;

стрілецька зброя та понад 2 млн набоїв до неї;

медичне приладдя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що союзники планують передати Україні боєприпаси й армійські вантажівки Humvee в рамках нового пакету допомоги. Разом з тим, у цей пакет не увійде те, що дало б Україні нові значні можливості, чи протиповітряну оборону. Цей пакет допомоги був розроблений для зміцнення здатності ЗСУ відбивати контрнаступ окупаційних військ росії. Техніка й боєприпаси відправлять за рішенням президента Джо Байдена про скорочення озброєнь. Це дозволить доставити все в Україну найближчими днями після оголошення.

З 24 лютого Вашингтон виділив Україні вже понад 16 млрд дол. допомоги. А з урахуванням нового пакету загальна сума допомоги досягне 17,5 млрд дол.