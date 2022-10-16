ГУР присоединилось к унижению и охоте на гиркина

https://racurs.ua/n175825-gur-prisoedinilos-k-unijeniu-i-ohote-na-girkina.html

Ракурс

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оголосило про нагороду 100 тис. дол. за передачу ігоря гіркіна (стрєлкова) в український полон.

Про це йдеться в повідомленні ГУР МОУ в неділю, 16 жовтня.

Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави. ігор гіркін (стрєлков) — російський терорист, колишній так званий «міністр оборони днр». Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.

гіркін також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

ГУР МО наголошує: жоден військовий злочинець не уникне покарання, — сказано в повідомленні.

Інформацію про злочинця просять передавати за номером ‎+380 93 117 5809 — зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Нагадаємо, напередодні українські активісти, посадовці й волонтери почали пропонувати по 10 тис. дол. як нагороду за полоненого Гіркіна, зібравши щонайменше 50 тис.

Громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко першим пообіцяв заплатити 10 тис., хто візьме гіркіна в полон. По стільки ж пообіцяли співак Тарас Тополя, письменник Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ініціатива виникла після того, як російські пропагандисти-«воєнкори» повідомили, що відставний офіцер фсб ігор гіркін поїхав воювати в Україну. Перед тим він близько тижня не з’являвся в соцмережах, що схвилювало його прихильників. Адже останнім часом гіркін став популярним блогером і пропагандистом, який затято критикував керівництво міністерства оборони рф за, з його точки зору, бездарне проведення «спеціальної військової операції» в Україні, недостатню жорсткість та погані результати в цій війні.

З огляду на його суперечності з військовим керівництвом РФ, прибічники побоювалися, що з Гіркіним «щось зробили».

Проте 14 жовтня блогер «воєнкор Котьонок» у своєму телеграм-каналі написав, що Гіркіну «вперше за 8 років «дозволили» поїхати на війну, чим і пояснюється його відсутність у соцмережах впродовж певного часу.