Оккупанты заявляют о «боевых успехах» на востоке – в ВСУ отреагировали

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Ракурс

У Збройних силах України називають дезінформацією повідомлення російських окупантів про «бойові успіхи» на сході.

Росіяни вже кілька днів поспіль проводять свою інформаційну операцію про те, що вже ряд населених пунктів біля Бахмуту «вже взяті» — це не відповідає дійсності. Там ідуть дуже важкі бойові дії, противник зосередив там найпотужніші свої сили. Проте Сили оборони України тримають там удар і не дають пройти далі, — запевнив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, інформація про «контрнаступ» росіян на Лиман також не відповідає дійсності. Хоча ворог намагається показати протилежне.

У зведенні Генштабу ЗСУ 16 жовтня повідомлялося, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих «державних» установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду. Наші захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у живій силі та техніці. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад двадцять ударів. Підтверджено ураження сімнадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА, — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника.