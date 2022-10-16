Иранские ракеты для россии – чем опасны для Украины баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar

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Іран нарощує постачання зброї Росії для війни проти України і тепер, крім безпілотників, які надає державі-агресору з серпня, готовий передати їй також ракети класу «земля-земля».

Про це пише The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників.

За даними розвідки союзників, які надані також США й Україні, 18 вересня Іран направив у Росію офіційну делегацію для завершення переговорів щодо умов додаткове постачання зброї, включаючи два типи іранських ракет класу «земля-земля».

Йдеться про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.

Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються потужними й точними ракетами, пише газета з посиланням на оцінки експертів.

Деякі моделі цих ракет оснащені й електронно-оптичними системами наведення, які дозволяють керувати ракетами під час підльоту до мети.

Як пише Defense Express, за своїми характеристиками іранські Fateh-110 і Zolfaghar мають значно більшу руйнівну силу, ніж рашистські системи «Точка-У», С-300 та «Іскандер».

Ракети Fateh-110, які виготовляє державна корпорація Ірану Aerospace Industries Organization, стоять на озброєнні іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), заявлена швидкість польоту — 3−4 Мах, маса бойової частини — 650 кг.

Ракети Zolfaghar виготовляють підприємства зі структури КВІР. При заявленій дальності польоту в 700 км така балістична ракета може нести бойову частину масою «лише» 500 кг. За деякими даними, такі ракети також можуть мати касетну бойову частину.

Не варто сумніватися, що за відповідних «стимулів» Іран зможе масово виробляти для Кремля як мінімум Fateh-110, якщо вже режим [сирійського диктатора] Башара Асада зміг налагодити «штампування» ракет цього типу під індексом М-600.

Мало того — не варто виключати, що Москва і Тегеран наважаться й на новий крок ескалації. І у відкритому доступі можуть з’явитись повідомлення про намір Ірану передати Росії крилаті ракети Hoveyzeh, що позиціонується як «копія» Х-55 й нібито мають дальність стрільби до 1350 км, — зазначають експерти.

Водночас такі неприємні новини можуть стати для України додатковим аргументом у переговорах із союзниками щодо передачі нам систем Patriot та комплексів ATACMS, щоб нейтралізувати ракетну загрозу від Ірану.

Якщо цю угоду буде реалізовано, це буде перше постачання таких ракет росії з початку війни проти України.

Перехід до постачання не лише безпілотників, а й балістичних ракет може посилити військову потужність російського угруповання в Україні, вважає експерт Вашингтонського інституту близькосхідної політики з іранської зброї Фарзін Надімі.

Окрім того, поінформовані офіційні особи повідомили, що Іран також готує нові постачання БПЛА для Росії, включаючи «десятки» додаткових Mohajer-6 і більшу кількість дронів-камікадзе Shahed-136.

За словами чиновників, в останні тижні іранські технічні консультанти відвідали території, контрольовані Росією, щоб надати інструкції з експлуатації безпілотників.

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Насер Канані повторив наполегливі заперечення офіційного Тегерану щодо будь-якої причетності до постачання безпілотників Російській Федерації.

Раніше британська розвідка повідомила, що російська оборонна промисловість, ймовірно, неспроможна виробляти сучасні боєприпаси такими темпами, якими їх витрачає.