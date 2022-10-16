Иран готовит для отправки в россию баллистические ракеты. Фото: zn.ua

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Іранські балістичні ракети можуть опинитися на озброєнні армії російської федерації.

Тегеран посилює свої зобов’язання постачати зброю москві для війни проти України й готовий передати не тільки безпілотники-камікадзе, але й ракети класу «земля-земля». Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників.

Джерела зазначають, що іран ще 18 вересня направив до росії своїх чиновників, які повинні були обговорити умови додаткових поставок зброї, включаючи два типи іранських ракет класу «земля-земля».

Оцінка розвідки, якою останніми днями поділилися з українськими та американськими офіційними особами, стверджує, що на іранських заводах вже готують першу партію ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Це балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що російська федерація могла укласти угоду з Іраном про постачання нових безпілотників Arash-2, які є «новинкою» іранського оборонного комплексу. В Тегерані раніше вихвалялися, що ці дрони мають дальність польоту до 2 тис. км й можуть визначати випромінення радарів та вміють обходити системи ППО.

Джерело: The Washington Post