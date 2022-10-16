рф могла укласти угоду з Іраном про купівлю нових БПЛА. Фото:

https://racurs.ua/ua/n175818-rf-mogla-domovytysya-z-iranom-pro-postachannya-novyh-droniv-kamikadze-arash-2-isw.html

Ракурс

Нові іранські дрони-камікадзе можуть з’явитися на озброєнні російської федерації.

Москва могла домовитися з Тегераном про постачання нових безпілотників Arash-2, які є «новинкою» іранського оборонного комплексу. Ймовірно, росія уклала нову угоду з Іраном для постачання дронів. Наразі кількість придбаних безпілотників невідома. Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому американські фахівці вважають малоймовірним те, що окупанти в Україні зможуть використовувати нові іранські дрони більш ефективно, ніж Shahed-136.

Раніше Міністерство оборони Ірану заявляло, що дрони Arash-2 мають дальність польоту до 2 тис. км та можуть атакувати цілі на території Ізраїлю. Не виключено, що цей БПЛА може визначати випромінення радарів та вміє обходити системи протиповітряної оборони. Запускати «Араш» можна з контейнера або платформи.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в армії російської федерації залишилося на озброєнні близько 300 дронів-камікадзе іранського виробництва. З огляду на це країна-агресор намагається купити ще декілька тисяч таких безпілотників.