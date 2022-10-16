рф не може виробляти ракети так само швидко, як витрачає. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n175817-rosiya-ne-moje-vyroblyaty-rakety-tak-samo-shvydko-yak-vytrachaie-rozvidka.html

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Крилаті ракети в росії стрімко закінчуються, зважаючи на те, що рф активно їх використовує останнім часом.

Російська оборонна промисловість, імовірно, не встигає виробляти боєприпаси так само швидко, як армія країни-агресора витрачає їх. Так, 10 жовтня росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет. За даними Міністерства оборони України, понад половину снарядів збили сили Протиповітряної оборони. Про це 16 жовтня у щоденному звіті повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, якою вони витрачаються, — йдеться у звіті британської військової розвідки.

Іноземні фахівці додали, що запас російських ракет далекого радіусу дії й надалі зменшуватиметься. А брак далекобійної зброї обмежить здатність армії країни-агресора вражати бажані цілі у майбутньому.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков 14 жовтня заявив, що від 24 лютого окупанти випустили по Україні 124 ракети «Іскандер», 272 ракети «Калібр» і 213 ракет Х-101/Х-555.

А секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що в росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет з усього запасу, який був на початок вторгнення в Україну в лютому.