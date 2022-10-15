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Ракурс
Російські ракети продовжують загрожувати Україні

Кількість російських «калібрів» у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

15 жов 2022, 15:51
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У Чорному морі росія розмістила на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів, три з яких мають на озброєнні оперативно-тактичні ракети «Калібр». Їхній загальний залп складає 20 ракет.





Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 11 кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів» з сумарним залпом у 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською, котра з'єднує Чорній й Азовське моря, протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 36 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 42 судна, з них сім суден рухалися з протоки Босфор.

Джерело: Ракурс


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