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Російські ракети продовжують загрожувати Україні
Кількість російських «калібрів» у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n175800-kilkist-rosiyskyh-kalibriv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі росія розмістила на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів, три з яких мають на озброєнні оперативно-тактичні ракети «Калібр». Їхній загальний залп складає 20 ракет.
Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 11 кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів» з сумарним залпом у 76 ракет.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською, котра з'єднує Чорній й Азовське моря, протокою здійснили:
- до Чорного моря — 36 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 42 судна, з них сім суден рухалися з протоки Босфор.
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