Російські ракети продовжують загрожувати Україні

https://racurs.ua/ua/n175800-kilkist-rosiyskyh-kalibriv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі росія розмістила на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів, три з яких мають на озброєнні оперативно-тактичні ракети «Калібр». Їхній загальний залп складає 20 ракет.

Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 11 кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів» з сумарним залпом у 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською, котра з'єднує Чорній й Азовське моря, протокою здійснили: