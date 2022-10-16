В Україні загинули вже 65 тис. російських загарбників. Фото: Генштаб

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Втрати російської армії після початку повномасштабної війни склали вже 65 тис. солдатів та офіцерів.

Зокрема, за 15 жовтня українські військові ліквідували 300 окупантів, знищили п’ять танків та 14 броньовиків, сім артилерійських систем та вісім автомобілів. Також було збито 14 безбілетників. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Про це 16 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 жовтня орієнтовно склали:

особового складу близько 65 тис. (+300) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 529 (+5) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 193 (+14) од,

артилерійських систем — 1 тис. 589 (+7) од,

РСЗВ — 365 (+0) од,

засоби ППО — 186 (+0) од,

літаків — 268 (+0) од,

гелікоптерів — 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 224 (+14),

крилаті ракети — 316 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 959 (+8) од,

спеціальна техніка — 143 (+1).

Нагадаємо, військові з окремого розвідувального батальйону морської піхоти ЗСУ під час виконання завдання на одному з напрямків оборони України виявили російську артилерію, яка вела вогонь по позиціях наших сил. Ворожу одиницю знищили українські «боги війни».