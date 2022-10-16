Пожежа спалахнула в окупаційній адміністрації Донецька. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n175815-pojeja-spalahnula-v-okupaciyniy-administraciyi-donecka-rf-zayavlyaie-pro-obstril.html

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Пожежа спалахнула в центрі окупованого росією Донецька у неділю вранці, 16 жовтня.

Горять автомобілі біля будівлі «адміністрації» міста, також пошкоджена й сама будівля. Окупанти заявляють, що це сталося внаслідок обстрілу. Про це повідомляють російські пропагандистські видання РІА «Новости» та «Известия».

Зазначається, що внаслідок інциденту в окупаційній адміністрації міста вибито вікна, а також повністю згоріли три автомобілі, які стояли поруч. Крім того, серйозних руйнувань будівля зазнала зсередини.

Тим часом пропаганда рф стверджує, що пожежа спалахнула внаслідок прямого влучання у будівлю українського боєприпасу. Але командування ЗСУ свою причетність до прильоту поки що не підтверджувало.

Нагадаємо, у серпні окупаційна адміністрація Донецька вже була під обстрілом. Після того інциденту фахівці американського Інституту вивчення війни припустили, що обстріл «адміністрації» ватажка так званої Донецької народної республіки Дениса Пушиліна в окупованому Донецьку інсценувала російська федерація, щоб потім виправдати ракетні удари по Україні.

Джерела: РІА «Новости», «Известия»