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Пожар вспыхнул в оккупационной администрации Донецка. Фото: соцсети

Пожар вспыхнул в оккупационной администрации Донецка — рф заявляет об обстреле

16 окт 2022, 10:18
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Пожежа спалахнула в центрі окупованого росією Донецька у неділю вранці, 16 жовтня.





Горять автомобілі біля будівлі «адміністрації» міста, також пошкоджена й сама будівля. Окупанти заявляють, що це сталося внаслідок обстрілу. Про це повідомляють російські пропагандистські видання РІА «Новости» та «Известия».

Зазначається, що внаслідок інциденту в окупаційній адміністрації міста вибито вікна, а також повністю згоріли три автомобілі, які стояли поруч. Крім того, серйозних руйнувань будівля зазнала зсередини.

Тим часом пропаганда рф стверджує, що пожежа спалахнула внаслідок прямого влучання у будівлю українського боєприпасу. Але командування ЗСУ свою причетність до прильоту поки що не підтверджувало.

Пожежа спалахнула в окупаційній адміністрації Донецька. Фото: соцмережі

Пожежа спалахнула в окупаційній адміністрації Донецька. Фото: соцмережі

Пожежа спалахнула в окупаційній адміністрації Донецька. Фото: соцмережі

Пожежа спалахнула в окупаційній адміністрації Донецька. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у серпні окупаційна адміністрація Донецька вже була під обстрілом. Після того інциденту фахівці американського Інституту вивчення війни припустили, що обстріл «адміністрації» ватажка так званої Донецької народної республіки Дениса Пушиліна в окупованому Донецьку інсценувала російська федерація, щоб потім виправдати ракетні удари по Україні.

Джерела: РІА «Новости», «Известия»

Источник: Ракурс


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