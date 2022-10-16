КНР закликала своїх громадян терміново виїхати з України. Фото: regnum.ru

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Китай закликав всіх своїх громадян, які нині перебувають в Україні, негайно покинути її.

У Пекіні це мотивували «серйозною безпековою ситуацією». Українське посольство Китаю надасть допомогу в організації переїзду, який влада називає «евакуацією». Таку заяву зробило Міністерство закордонних справ і посольство КНР, повідомляє китайське державне видання Global Times у Twitter.

Китайських громадян в Україні наполегливо попросили не відкладати виїзд із країни. Ті, хто перебуває в Україні, мають зв’язатися з посольством якнайшвидше і зареєструвати свої особисті дані.

Тим часом американська аналітична група Open Source Intelligence Monitor опублікувала у Twitter скріншоти повідомлення на сайті китайського МЗС.

Нагадаємо, 10 жовтня Китаю та Індія виступили проти ударів росії по інфраструктурі України. Зокрема, в Пекіні заявили, що всі країни заслуговують на повагу суверенітету і необхідно підтримувати всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню.

Джерело: Global Times