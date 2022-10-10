Китай та Індія виступили проти ударів росії по інфраструктурі України

https://racurs.ua/ua/n175636-kytai-ta-indiya-vystupyly-proty-udariv-rosiyi-po-infrastrukturi-ukrayiny.html

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Китаю та Індія виступили проти ударів росії по інфраструктурі України.

На реакцію представників влади країн, які путін вважав союзниками та розраховував на співпрацю з ними, звернуло увагу «Агентство».

Прес-секретар Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін сказала на брифінгу 10 жовтня, що всі країни заслуговують на повагу суверенітету і необхідно підтримувати всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню.

Китай підтримує зв’язок з усіма сторонами, і ми готові відігравати конструктивну роль у деескалації ситуації.

Глава МЗС Індії Субрахманіям Джайшанкар підкреслив, що Делі «чітко виступає проти конфлікту в Україні» і вважає, що він «розвивається проти інтересів усіх — як її учасників, так і міжнародної спільноти».

Аріндам Багчі, прес-секретар Міністерства закордонних справ Індії, заявив, що Нью-Делі підтримає зусилля щодо заспокоєння бойових дій:

Індія глибоко стурбована ескалацією конфлікту в Україні, включаючи напади на об'єкти інфраструктури та загибель мирних жителів.

МЗС країни закликало до «негайного припинення бойових дій».

Раніше дії російської армії засудили представники європейських країн.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував нові поставки озброєння, глава Міноборони Німеччини заявила про швидку передачу Києву перших систем ППО.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну, а генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що «глибоко шокований» діями росії.

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон засуджує російські удари та додав, що обстріл зміцнює американську рішучість підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно».